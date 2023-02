Malore improvviso, Lorenzo muore a 13 anni nella notte mentre era nel suo letto: inutile la disperata corsa in ospedale

Tragedia nella notte, 13enne strappato all’affetto dei suoi cari da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Inutile la corsa disperata in ospedale

La vittima è Lorenzo Di Fabio, di 13 anni, che frequentava la scuola media “Carducci” dell’Aquila. Secondo le prime notizie, il ragazzo che pare non soffrisse di alcuna patologia, questa notte mentre era nella sua casa, è stato colpito da un malore improvviso. La mamma Simona accortasi di quanto stava accadendo, ha immediatamente chiamato i soccorsi e poco dopo un’ambulanze del 118 è arrivata sul posto e ha trasportato il 13enne in ospedale, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

La magistratura dopo che è stato presentato un esposto, ha disposto gli accertamenti de caso e l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Un dramma inatteso per la sua famiglia e reso più deoloroso dalla circostanza che il padre, Massimo, morì giovane sei anni fa in un incidente stradale con la moto.