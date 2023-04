Malore improvviso: morto a 51 anni Mimmo Cecere ex portiere del Palermo con cui vinse una coppa Italia

Lutto nel mondo del calcio, è morto a soli 51 anni Domenico Cecere, ex portiere del Palermo con cui vinse la Coppa Italia di Serie C nel 1992-93, l’unico trofeo vinto dai rosa-nero

Un infarto fulminante, ovvero l’ormai noto “Malore improvviso” ha stroncato la vita di Domenico Cecere, noto come Mimmo. Il 51enne si trovava a casa dei genitori, quando è stato colto da un malore improvviso e nonostante nell’abitazione fosse presente il cognato medico, che ha cercato in tutti i modi di rianimarlo, Mimmo è deceduto per un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. La notizia è arrivata ai tifosi del Messina proprio nel mezzo della partita giocata contro il Foggia e, per onorare la memoria dello storico ex portiere, tutta la curva ha intonato un coro in suo onore.

Mimmo Cerere era cresciuto nel vivaio del Napoli, di cui è stato terzo portiere in serie A nella stagione 1991-92, ha indossato tante maglie, quella appunto del Palermo con la quale ha vinto una coppa Italia e poi Messina, Gela, Siracusa, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana, Avellino, Cavese w Potenza, I risultati più importanti li ha raggiunti in serie C1 vincendo i campionati con Palermo (92-93), Fermana (98-99) e Avellino (2002-2003) e i playoff con il Messina (2001) e due volte con l’Avellino (2005 e 2007).