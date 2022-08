Malore improvviso. Muore nel sonno a 22 anni, la procura dispone l’autopsia: è stato un infarto

Ancora una giovane vita spezzata da un malore improvviso: una 22enne è morta nel sonno. Gli esami della Procura ha stabilito che si è trattato di infarto

È accaduto nella notte della scorsa settimana in un’abitazione della prima periferia di San Mauro Pascoli in provincia di Forlì. A perdere la vita è stata Rea Gostima una ragazza di appena 22 anni.

Secondo quanto al momento ricostruito, la giovane che stava bene in salute e non aveva patologie pregresse note, la sera è andata a dormire come sempre, ma la mattina seguente trascorsi i soliti orari ancora non si era alzata dal letto, così i familiari sono entrati nelle sua camera per svegliarla, ma l’hanno trovata priva di vita.

I genitori hanno comunque tentato di rianimarla ed hanno chiamato il 118 e sul posto è arrivata sia un’ambulanza che l’auto medicalizzata, ma per la 22enne non c’è stato nulla da fare. La morte sarebbe sopravvenuta nella notte a causa di un infarto improvviso.

La procura della repubblica di Forlì ha aperto un fascicolo ed ha dispoto l’esecuzione di un’autopsia medico legale per stabilire le cause del decesso ed escludere che la giovane potesse essersi tolta la vita o se avesse accidentalmente ingerito qualcosa che l’abbia intossicata o avvelenata. L’esame è stato eseguito un giorno e mezzo dopo la morte della ragazza ed i risultati macroscopici sono stati sufficienti ad escludere il coinvolgimento di terze persone nel decesso così come è stato escluso un atto autolesionistico. Secondo la perizia la 22enne è morta per un infarto improvviso.