Malore mentre è alla guida, auto travolge gruppo di 20 ciclisti: quattro i morti e sei i feriti

Un uomo alla guida di un’auto ha avuto un malore mentre guidava ed ha travolto un gruppo di ciclisti: il bilancio è di quattro morti tra cui lo stesso conducente dell’auto e sei feriti. La Procura ha aperto inchiesta per omicidio stradale plurimo

È accaduto nella mattinata di oggi sulla strada subito fuori l’abitato di Braccagni, sulla Vecchia Aurelia, all’altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto.

Secondo quanto al momento ricostruito, Mario Fiorilli di 82 anni, mentre era alla guida della sua Panda, ha avuto un infarto ed ha perso il controllo dell’auto, che prima è sbandata, poi ha invaso l’altra corsia ed infine ha travolto un gruppo di venti amici ciclisti che il martedì e il giovedì si ritrovava per percorsi in bici.

Nell’impatto il conducente dell’auto, residente a Montepescali (Grosseto), che si sarebbe sentito male è deceduto, così come tre ciclisti: Antonio Panico, 56 anni, Roberto Seripa, 71 anni e Milo Naldini, 73 anni sono morti. Uno dei ciclisti deceduti sarebbe rimasto incastrato sotto l’auto che si è fermata nella fossetta laterale dopo circa 50 metri, mentre le altre due vittime sarebbero morte al momento dell’urto.

Altri sei ciclisti sono rimasti feriti e per uno di loro in condizioni gravissime, è intervenuta l’automedica di Grosseto che in codice rosso lo ha trasportato con il Pegaso all’ospedale di Siena. Gli altri cinque ciclisti feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Grosseto.

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. I mezzi sono stati sequestrati e la magistratura ha nominato un consulente che possa chiarire l’esatta dinamica del tragico sinistro.