Manovra 2023, Conte: “Meloni in Europa col cappelo in mano. Schiavismo 2.0, RdC smantellato era cuscinetto protezione famiglie”

“Maggioranza imbarazzante, manovra scritta con emendamenti senza capo né coda”, dice il leader del M5S, che accusa il governo di aver giocato al gioco dell’oca sulla pelle dei cittadini facendo gli interessi dei “falchi” europei

“Nella manovra smantellate il reddito di cittadinanza che è un cuscinetto di protezione contro la disperazione di molte famiglie” e i cui “percettori per voi sono solo dei numeri che vi hanno consentito di recuperare 900 milioni, la stessa cifra che avete voluto per spalmare i debiti delle società di calcio di serie A che hanno inquinato il calcio con indebite plusvalenze e speculazioni”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Manovra.

“Con l’ultimo attacco sferrrato al concetto di congruità del lavoro – continua Conte – avete dimostrato di non comprendere che dietro quel concetto c’è la dignità del lavoro” e “state creando le premesse di un grave disastro sociale e soprattutto state compromettendo la coesione sociale che è il tessuto connettivo della nostra comunità. Lo smantellamento del reddito di cittadinanza unito a buste paga da fame e alla liberalizzazione del lavoro precario, significano una visione distorta del mercato del lavoro che riassumo in un concetto: schiavismo 2.0”.