Autista di bus 44enne muore investito dal mezzo sotto gli occhi dell’unico passeggero: era sceso per un saluto

Scende dal bus per un saluto il mezzo si mette in marcia da solo e lo travolge: muore autista 44enne

La tragedia si è verificata intorno alle 13,30 di ieri venerdì 23 dicembre, sulla provinciale Tramonti – Maiori, pochi metri dopo la rotonda del Valico di Chiunzi, in provincia di Salerno. La vittima è Vincenzo Califano di 44 anni, originario di Castel San Giorgio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva lasciato il posto di guida dopo la sosta prevista sulla tabella di marcia, pare per salutare un collega, quando, per cause in via di accertamento il bus che era posteggiato lungo una discesa, si è avviato da solo investendolo in pieno. Il violento impatto non ha lasciato scampo al 44enne che è morto sul colpo, pare schiacciato sotto una delle ruote posteriori del pullman che avrebbe poi iniziato a zigzagare, impattando prima contro il muro di sinistra e terminando la sua corsa contro il muretto che costeggia la strada provinciale.

Sotto choc l’unica passeggere del bus, una donna di Tramonti che ha visto la terrificante scena senza potere fare nulla. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dei carabinieri. che hanno posto il bus sotto sequestro e successivamente trasferito a Salerno, in attesa degli opportuni accertamenti.