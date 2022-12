Marinella di Selinunte (TP). Uccide la moglie 29enne mamma di 4 bambini con un coltello: fermato dai carabinieri

Vigilia di Natale di sangue: uccide la giovane moglie con un coltello davanti casa: i carabinieri hanno fermato il presunto assassino

È successo nel pomeriggio di oggi 24 dicembre in via Cassiopeaa Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. La vittima è la 29enne Maria Amatuzzo, originaria del palermitano, mamma di quattro bambini nati da precedenti legami, di cui due gemelli. Il presunto assassino è il marito Ernesto Favara, pescatore 63enne, originario di Castelvetrano.

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe ucciso la moglie con un grosso coltello dopo una violenta lite, scaturita si presume dalla gelosia, ma il movente del femminicidio è ancora da chiarire. La coppia viveva di pesca e spesso andavano insieme in giro con la loro Ape Piaggio a vendere prodotti ittici. Sul posto è arrivata un’ambulanze del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai Carabinieri che hanno fermato l’uomo.