Marina di Ragusa. Travolto e ucciso da un’auto lo zio dei cuginetti “falciati” in un vicolo a Vittoria

Tragico incidente mortale nella notte, lo zio dei due cuginetti morti in vicolo di Vittoria travolti da un suv è morto un un incidente simile

L’incidente è accaduto nella notte in via 4 aprile, a Marina di Ragusa. La vittima è morto Samuele Giudice, zio di Alessio e Simone D’Antonio, i due cuginetti travolti e uccisi a Vittoria l’11 luglio 2019, mentre erano seduti sul marciapiede davanti la loro casa. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è in corso di accertamento, il giovane sarebbe stato investito da un’auto di grossa cilindrata, mentre era insieme alla moglie e ai figli, rimasti miracolosamente illesi.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altre che constare il decesso dell’uomo. Sul posto anche gli agenti della Polizia che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. La comunità torna a vivere lo stesso dolore proprio nel quarto anniversario della morte dei piccoli.