Marsala. Malore improvviso: muore il veterinario Salvatore Fiorino. Oggi i funerali

Un malore improvviso ha stroncato la vita del veterinario Salvatore Fiorino di Marsala



Salvatore Fiorino molto conosciuto dalla comunità marsalese, è morto lunedì scorso, a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il veterinario esercitava la sua attività nell’ambulatorio “Sciacca e Fiorino” di via degli Atleti, nei pressi dello stadio di Marsala. Sul suo profilo Facebook ha postato diverse con i suoi adorabili cani e gatti che amava immensamente e al mare immerso nella natura, altra sua passione. I funerali si terranno oggi, mercoledì 18 gennaio, alle ore 11, presso la Chiesa di Terrenove Bambina.

Non appena la notizia del decesso è divenuta pubblica, sui social sono arrivati i post di cordoglio: “Avere appreso la notizia della tua morte mi ha fatto molto male”. – Scrive Vittoria Adriana Abbenante, che aggiunge: “Resterai sempre il migliore e solo tu trattavi Camilla e Carlotta con tutta la dolcezza del mondo. Oggi va via una persona per bene, sensibile e immensamente buona oltre al più bravo veterinario del territorio. Grazie per aver salvato più e più volte Camilla. Grazie per le parole di conforto ogni qualvolta stavo male per lei. Grazie da parte mia, di Camilla che ti amava e tu amavi immensamente e di Carlotta. Grazie amico mio che la terra ti sia lieve”.

“Salvo, amico sensibile e premuroso, mi mancherai tanto”. Il commento di Giusy Martoglio che aggiunge. “Lasci dolore e sgomento ma anche tanto amore, quell’amore che donavi ai tuoi pazienti pelosi e a noi mamme ansiose. Persona sensibile, solare, simpatica, dolce e premurosa, veterinario bravo, preparato, amoroso e attento. Come faremo senza di te??? Vola in alto persona splendida e che ti giunga tutto il nostro affetto in quell’angolo di cielo che non avresti dovuto raggiungere così presto”.