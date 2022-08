Mazara del Vallo. Malore improvviso: muore Antonino Giacalone, 33 anni, sottocapo della Guardia Costiera

Lutto a Mazara del Vallo: muore a 33 anni Antonino Giacalone,sottocapo della Guardia Costiera. Un malore improvviso la causa del decesso

Un malore improvviso, più precisamente un aneurisma cerebrale, la causa del decesso di Antonino Giacalone, sottocapo della Guardia Costiera, in servizio sull’isola di Ponza. I colleghi della Guardia Costiera “esprimono la propria vicinanza alla famiglia del sottocapo Antonino Giacalone, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza”.

Ma sono tanti i messaggi di cordoglio e stupore sui social da parte di amici e conoscenti, per la morte improvvisa di Giacalone, molto apprezzato dai suoi colleghi di lavoro, che viene descritto come un ragazzo “educato e rispettoso”, definito anche come il “gigante buono” per la sua statura fisica.

“Ho avuto il piacere di conoscerti di persona, sei stato collega di corso e lavoro di mio figlio. Mio figlio ti descriveva come un gigante buono. Sono immensamente dispiaciuta”. “Ciao gigante buono… è stato un vero onore aver lavorato, vissuto ed essermi divertito con te … ora naviga nei cieli”. “Antonino eri una persona splendida, fai buon viaggio caro gigante buono ! Lasci in tutti noi uno splendido ricordo sempre sorridente e di buon umore”. “Riposa in pace carissimo Nino (il gigante buono), così ti chiamava mio figlio Andrea, tuo amico e collega. Abbiamo avuto il piacere di conoscerti al giuramento VFP4 a san Vito Taranto”.

I funerali si terranno oggi, 8 agosto 2022, presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.