Mazara del Vallo. Scontro nella notte tra un’auto e uno scooter: muore un 16enne, ferito il passeggero

Tragico incidente nella notte: un giovane di 16 anni ha perso la vita dopo avere impattato con il suo scooter con un’auto

È accaduto intorno all’una all’incrocio fra le vie Val di Mazara, Danimarca e Spagna, a Mazara del Vallo. La vittima è un ragazzo di 16 anni F.F., che era alla guida di un maxi scooter. Secondo quanto al momento ricostruito dalla Polizia municipale, il giovane viaggiava su Yamaha TMax con con a bordo un suo coetaneo A.S. , quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat 500 condotta da A.M., di 30 anni che pare stesse tornando a casa dal lavoro. Nel violento scontro i due giovani a bordo dello scooter, che sembra indossassero il casco, sono stati sbalzati sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per F.F., che il prossimo 23 gennaio avrebbe compiuto 17 anni, non c’è stato nulla da fare ed è morto quasi sul colpo, mentre l’altro giovane è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’Ospedale “A. Ajello” della città. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia municipale.