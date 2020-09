Mazara del Vallo. Scooter si scontra in incrocio con un’auto: perde la vita un giovane di 18 anni

Un giovane di 18 anni nella tarda serata ha perso la vita in un tragico incidente stradale: inutili i soccorsi



È accaduto intorno alle 22 nei pressi di un rifornimento di carburanti, dell’incrocio con la via Archi, a Mazara del Vallo nel trapanese. A perdere la vita è stato Manuel Anzaldi 18enne di Mazara.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter e stava scendendo dalla via 7 Giugno 1981, la via principale di Mazara Due, quartiere dove lo stesso risiedeva insieme alla sua famiglia, quando all’incrocio con la via Archi, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda, condotta da P.V., di 33 anni che viaggiava con un passeggero in direzione Costiera. L’ impatto è stato molto violento e nell’urto il 18enne è volato contro il parabrezza della Panda per poi cadere rovinosamente a terra.



I soccorsi sono arrivati immediatamente ma per il giovane motociclista, probabilmente senza casco, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Lievemente ferite le due persone a bordo della Panda.

Sul luogo oltre alle ambulanze del 118 è intervenuta la squadra della Sezione infortunistica della Polizia Municipale che ha rilevato il sinistro, mentre agenti della Polizia di Stato e Carabinieri hanno chiuso la strada al traffico per circa tre ore.

Il magistrato di turno ha dato disposizione al trasferimento della salma del giovane presso l’obitorio del cimitero comunale a disposizione dell’autorità giudiziaria per possibile esame necroscopico.