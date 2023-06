Medvedev: Avete fatto saltare il Nord Stream e noi possiamo far saltare i cavi internet dell’Occidente

Dmitrij Medvedev minaccia di agire nello stesso modo che l’Occidente ha fatto con il Nord Stream, minacciando di tagliare i cavi su cui viaggiano le linee Internet

Secondo l’ex presidente della Russia, oggi vice capo del potente Consiglio di sicurezza russo, Mosca, dopo che l’Occidente ha fato saltare in aria i gasdotti Nord Stream, ha il diritto di distruggere i cavi sottomarini che sono vitali per Internet e le altre comunicazioni in Europa e negli Stati Uniti.

Medvedev, ha aggiunto che Mosca ha il diritto “morale” di colpire le infrastrutture di comunicazione dei suoi nemici, considerata la complicità occidentale nelle esplosioni che hanno messo fuori uso i gasdotti Nord Stream 1 e 2 l’anno scorso. “Se partiamo dalla comprovata complicità dei Paesi occidentali nel far saltare in aria Nord Stream, allora non abbiamo più vincoli – nemmeno morali – che ci impediscano di distruggere le comunicazioni via cavo sul fondo dell’oceano dei nostri nemici”.