Mosca incurante dell’offensiva di Kiev annuncia elezioni nei territori annessi per il 10 settembre

Evidentemente la controffensiva ucraina non preoccupa Mosca, tanto da avere annunciato che il 10 settembre prossimo nei territori annessi si terranno le elezioni

La Russia ha annunciato che nei territori annessi nel settembre 2022, il 10 settembre si terranno le elezioni locali per eleggere le assemblee regionali e i consigli municipali a Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, E’ quanto ha spiegato la commissione elettorale della Federazione, nonostante in queste regioni nei confini con l’Ucraina ci siano ancora battaglie in corso.