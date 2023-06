Kiev preoccupata: La controffensiva ucraina a Zaporizhzhia neutralizzata dai sistemi elettronici russi

Le apparecchiature russe di guerra elettronica sono un fattore chiave che complica la controffensiva delle truppe ucraine nella regione di Zaporizhzhia

A scriverlo è l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull’andamento del conflitto. Nel rapporto del centro studi statunitense, si legge che i sistemi di guerra elettronica di Mosca impediscono alle truppe ucraine di utilizzare munizioni ad alta precisione guidate da Gps e interrompono le loro comunicazioni radio.

In particolare, ha riferito l’Isw, un blogger militare – che sarebbe un importante comandante – ha sottolineato che le truppe russe utilizzano i sofisticati sistemi Murmansk-BN per neutralizzare i sensori delle apparecchiature di ricognizione aerea ucraine ed i Krasukha-4 per interferire nelle comunicazioni con i segnali satellitari entro un raggio di 300 km.