L’ex presidente russo Medvedev taglia corto: “Nessun Paese può permettersi di negoziare con i terroristi, i terroristi devono essere distrutti”

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha descritto le azioni del regime ucraino come terrorismo, sottolineando che l’unico modo per contrastare i terroristi è distruggerli.

“Questo è un atto di terrorismo e non c’è altro modo per qualificarlo. Se si tratta di un atto di terrorismo, c’è solo un modo per rispondere. Nessun paese può permettersi di negoziare con i terroristi, i terroristi devono essere distrutti, ” ha detto Medvedev, commentando le azioni del regime ucraino. Ha pubblicato sul suo account Telegram un video che mostra la sua conversazione con i militari nel campo di addestramento combinato Prudboy nella regione di Volgograd.

“È chiaro a tutti che si è trattato di un attacco assolutamente terroristico, non è stata una battaglia militare, non è stata un’azione militare. Non si adatta nemmeno a nessuna regola di guerra”, ha detto Medvedev. Si chiese quale scopo potesse avere un simile attacco. “Per causare danni alla popolazione civile e solo quello, perché quei mezzi di distruzione, quei droni che sono stati utilizzati, non possono danneggiare né le strutture militari né gli edifici della pubblica amministrazione”, ha detto. “L’obiettivo era semplice: causare danni, danneggiare in qualche modo la popolazione civile”, ha ribadito Medvedev.

“E il fatto che il nostro nemico si stia già comportando da terrorista caratterizza in modo molto specifico sia il regime ucraino sia coloro che vi stanno dietro – in primis gli americani e gli europei, che, di fatto, sono scesi sul sentiero di guerra con noi”, ha sottolineato Medvedev. A suo avviso, “gli atti terroristici devono comportare la più dura rappresaglia possibile”.