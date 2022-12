Medvedev: Russia aumenta produzione “armi di distruzione più potenti” per contrastare la  minaccia dell’Occidente

La Russia sta aumentando la produzione delle “più potenti” armi di distruzione, per contrastare la presunta minaccia dell’Occidente

Questo l’avvertito all’Occidente lanciato dell‘ex presidente russo, Dmitri Medvedev, che ha aggiunto: “Il nostro nemico si è trincerato non solo nella provincia di Kiev della nostra piccola Russia. E’ in Europa, Nord America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e in una miriade di altri luoghi”, ha scritto sul suo account Telegram. Pertanto, stiamo aumentando la produzione dei più potenti mezzi di distruzione, compresi quelli basati su nuovi principi”.