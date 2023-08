Medvedev su F16 a Kiev: “giocate con gli aerei giocattolo, il prossimo ‘buon giorno’ per l’Eu potrebbe diventare l’ultimo”

Durissimo il commento di Medvedev a lle parole del ministro degli Esteri tedesco Annalena Berbock sull’invio di caccia F-16 a Kiev

il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, commentando la decisione dell’Occidente di fornire aerei da combattimento F-16 all’Ucraina, ha consigliato all’Europa di non lasciarsi trasportare troppo dai suoi “giochi di aerei giocattolo”.

Poi Medvedev ha risposto , scrivendo su Telegram, alle dichiarazioni del ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, che ha descritto la decisione come “un buon giorno per l’Ucraina” e per l’Europa: “Ah, non lasciatevi trasportare troppo dai giochi di aerei giocattolo nella vostra sandbox, ragazzi. Per evitare che il prossimo “buon giorno” per l’Europa potrebbe diventare il suo ultimo giorno”, allegando al post anche la foto di un aereo della Germania nazista abbattuto, per chiarire meglio il suo pensiero.

Il botta e risposta di commenti si riferisce alla dichiarazione del presidente ucraino Vladimir Zelensky, che ha definito un “accordo rivoluzionario” la fornitura di 42 caccia F-16 dai Paesi Bassi, ai quali si aggiungono quelli della Danimarca che ha annunciato l’intenzione di trasferire 19 F-16 in Ucraina, con Kiev che ne riceverà sei entro la fine di quest’anno. La Danimarca ha circa 30 aerei da combattimento F-16 che saranno dismessi quando il paese passerà al più moderno F-35. L’aeronautica olandese ha 42 di questi jet.

Danimarca e Paesi Bassi hanno inoltre annunciato l’intenzione di addestrare piloti ucraini con l’assistenza di altri nove paesi.