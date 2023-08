Un sottomarino nucleare cinese avrebbe avuto un incidente nello stretto di Taiwan: “Tutti morti”, ma anche Taipei smentisce

Negli ultimi giorni è circolata online la voce secondo cui un sottomarino d’attacco a propulsione nucleare Tipo 093 (classe Shang) dell’Esercito popolare di liberazione cinese si sarebbe schiantato nello stretto di Taiwan, uccidendo tutti a bordo

L’incidente non è confermato, anzi, addirittura smentito anche dalle stesse autorità di Taipei, ma le voci online in questi giorni sono insistenti: un sottomarino nucleare cinese type 093 sarebbe disperso nei pressi dello Stretto di Taiwan. Secondo le notizie frammentarie circolate online, il sottomarino avrebbe avuto un incidente in immersione e l’intero equipaggio sarebbe deceduto. Da quanto si apprende, la marina cinese ha attualmente in servizio sei sottomarini di classe Shang.

La notizia, che si basa su fonti non chiare e voci di corridoio, è però rimbalzata questa mattina anche sul Taipei Times, uno dei tre maggiori quotidiani di Taiwan in lingua inglese. Secondo il quotidiano, che riporta le parole del portavoce del Ministero della Difesa Nazionale di Taipei non ci sono prove per corroborare la voce secondo cui un sottomarino cinese classe Shang si sarebbe schiantato nello Stretto di Taiwan. Sun Li-fang ha affermato in conferenza stampa oggi che l’apparato congiunto di intelligence e sorveglianza taiwanese non ha infatti rilevato nessuna anomalia che potesse indicare un incidente sottomarino.

Le affermazioni della Difesa di Taiwan hanno quindi fugato ogni dubbio? Forse, sicuramente la notizia di una perdita di un sottomarino nucleare difficilmente potrebbe essere insabbiata per lungo tempo – qualora fosse vera -, ma pare evidente che potrebbe portare a conseguenze al dir poco catastrofiche nei rapporti tra Pechino e Taipei. In questa ipotesi, quindi, l’atteggiamento di Taipei potrebbe essere volontariamente quello di minimizzare e dichiarare di essere all’oscuro della cosa. Almeno per prendere tempo e coordinarsi con la parte USA che sostiene Taipei.