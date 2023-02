Meteo, 10 febbraio: Allerta Rossa per Ragusa e Siracusa, Arancione e gialla per il resto dell’Isola

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un bollettino meteo con allerta “Rossa” dolo per le provincie di Ragusa e Siracusa arancione per la zona centrale e gialla per trapanese. palermitano e messinese

L’allerta scatta dalla mezzanotte di oggi ed è valida fino alla mezzanotte di domani 10 febbraio.

Per la giornata di domani 10 febbraio 2023 persistono: venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte sui settori sud-orientali, fino a tempesta. mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti, specie sui settori centro orientali, con fenomeni di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento; nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti.

In relazione alle sopra indicate operazioni, potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe. le strutture locali di protezione civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico

Come sempre si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo in caso di necessità, anche in considerazione di possibili interruzioni dovute ai danni di questi giorni.