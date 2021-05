Modica (RG). Incidente sul lavoro: 21enne cade dal trattore e muore, inutile l’intervento dell’elisoccorso

Ancora una tragedia sul lavoro: un giovane è morto dopo essere caduto dal trattore sul quale stava lavorando

È accaduto intorno alle 9.30 di questa mattina su un tratto di strada in contrada Zappulla-Gisana, in territorio di Modica, in provincia di Ragusa. La vittima è un giovane di 21 anni, che, per cause in corso di accertamento, mentre era da solo alla guida di un trattore, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal mezzo sbattendo con violenza la testa a terra.

Il giovane è stato subito soccorso e a causa delle gravi condizioni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove però dopo qualche ora dal ricovero è deceduto.

Sul posto oltre ai soccorsi, sono arrivati gi agenti del commissariato di Polizia di Modica e della Polizia stradale sul posto per i rilievi.