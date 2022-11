Moglie Zelensky: “90% ucraini pronti a vivere senza elettricità e riscaldamenti pur di aderire all’Unione Europea”

Sprezzante la risposta di Mosca: “Sondaggio fatto in un bunker innevato”

La moglie del presidente ucraino Olena Zelenska ha dichiarato alla Bbc che l’Ucraina resisterà il prossimo inverno nonostante il freddo e i blackout causati dai bombardamenti russi, e che l’esercito ucraino continuerà a combattere perché “senza vittoria non può esserci pace”.

“Siamo pronti a sopportare questo”, afferma Olena. “Abbiamo avuto così tante terribili sfide, visto così tante vittime, così tanta distruzione, che i blackout non sono la cosa peggiore che ci possa capitare”. Poi, la first lady si lancia in un’ardita considerazione, a suo dire, supportata da un recente sondaggio – evidentemente svolto malgrado i noti problemi alle comunicazioni internet e telefoniche in Ucraina – secondo cui il 90% degli ucraini ha affermato di essere pronto a vivere senza elettricità e riscaldamenti per due o tre anni, ma con la prospettiva di aderire all’Unione europea.

Sprezzante la risposta di Mosca arrivata dal profilo Telegram della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: “Il sondaggio – di cui parla Zelenska – è stato apparentemente condotto in un bunker dove nevica regolarmente”. Sottolineando evidentemente la differenza nello stile di vita tra la first lady ucraina e il resto della popolazione.