Monreale (PA). Tragedia nella notte: muore bimbo di 3 anni, inutile la corsa in ospedale

Tragedia questa notte a Monreale dove, per cause ancora da chiarire, è morto un bambino di tre anni mentre giocava nella sua stanza. Mamma e papà lo hanno trovato privo di sensi riverso a terra

È accaduto intorno all’una di questa notte in un’abitazione di in via Dante, di Monreale, a pochi chilometri da Palermo. circa. Secondo le prime ricostruzioni, ma le circostanze della morte sono tutte da chiarire, il piccolo stava giocando nella stanzetta, quando avrebbe deciso di salire sopra un tavolo, da dove sarebbe scivolato cadendo su una mensola di marmo e rimanendo incastrato nella corda di una tenda.

A trovare il bimbo a terra privo di sensi sarebbe stato il papà, che ha chiamato li soccorsi. Immediatamente sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimare il piccolo che è deceduto.

Il pm di turno, valutati i fatti, ha optato per la restituzione del corpicino ai genitori.