Mosca chiude spazi a trattative: “Kiev deve accettare la nuova realtà territoriale prima di sedersi a negoziati”

“Avviare negoziati di pace ora è molto diverso che nel marzo del 2022: il regime di Kiev deve accettare questa nuova realtà, non importa quanto dolorosa sia”

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a Rossiya-1. L’Ucraina nel 2022 avrebbe potuto perseguire una soluzione pacifica a costi inferiori per il Paese ma non lo ha fatto, ha aggiunto. La dichiarazione di Peskov getta benzina sul fuoco su possibili trattative, ma è in coerenza con le dichiarazioni del presidente russo Putin che ha sempre detto che i territori annessi, ormai fanno parte integrante del territorio russo.