Mosca ha iniziato a produrre i droni iraniani in Russia: il video della fabbrica

Il breve video pubblicato dal magazine online statunitense “The Warzone”, mostra il nuovo impianto russo in cui Mosca assembla su licenza una versione aggiornata dei droni kamikaze iraniani Shahed utilizzati nella guerra contro l’Ucraina.

Il video – di 17 secondi, ripreso dal media bielorusso Nexta – mostra per la prima volta l’interno di quello che sarebbe lo stabilimento di Yelabuga, nella regione di Tatarstan, nella Russia sudorientale. Le immagini mostrano file di decine di droni di colore bianco e nero disposti in posizione verticale. I velivoli riportano sulle ali la scritta ‘Geranio’ in cirillico.