Mosca: “Monito di Xi a Putin sull’attacco nucleare è un’invenzioni del Financial Times ”

“No, non posso confermarlo. Monito di Xi a Putin sull’attacco nucleare? Invenzioni”

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, smentendo categoricamente la notizia diffusa dal Financial Times, che cita funzionari cinesi secondo sui il presidente cinese Xi Jinping abbia messo in guardia personalmente quello russo Vladimir Putin dall’uso di armi nucleari in Ucraina è “un’invenzione”. Smentito ufficialmente dal Cremlino dunque il Financial Times, che ha comunque confermato che Pechino per la guerra offre alla Russia il suo tacito sostegno.

È quanto Dmitry Peskov, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto dell’articolo del Financial Times, dei rapporti di stampa secondo cui il leader cinese Xi Jinping avrebbe messo personalmente in guardia il presidente russo Vladimir Putin, in occasione della visita di marzo a Mosca, dall’uso di armi nucleari mentre prosegue il conflitto scatenato dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo riporta il Guardian. Peskov inoltre, ha ricordato le dichiarazioni diffuse all’epoca del viaggio di Xi a Mosca sui contenuti dei colloqui e ha bollato come “invenzioni” tutte gli altri rapporti di stampa su quella visita che Pechino aveva descritto come una missione di “amicizia, cooperazione e pace”.