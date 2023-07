Mosca studia carcassa missile britannico Storm Shadow: potrebbe condividere informazioni con Teheran

Scienziati militari russi al lavoro sul missile britannico caduto nel territorio di Mosca

Il noto canale d’informazione social filorusso Colonel Cassad ha scritto che il missile britannico Storm Shadow abbattuto e caduto in territorio russo recentemente ed il cui relitto era quasi intatto, è stato già consegnato agli scienziati militari di Mosca.

Da quanto trapelato, il relitto del missile britannico è già oggetto di studio attivo sia in termini di contrasto, sia in termini di familiarizzazione con le tecnologie britanniche per una possibile riproduzione.

La Russia non ha ancora commentato ufficialmente la possibilità di condividere le informazioni sulla tecnologia del missile con altri paesi, tuttavia e cosa più che nota che l’Iran abbia un grande interesse per questo missile e per tutta la tecnologia bellica occidentale.