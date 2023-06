Mosca. Sventato nella notte nuovo attacco di Kiev a Belgorod: “Uccisi oltre 50 terroristi e distrutti mezzi e armi”

“Le Forze Armate della Federazione Russa, insieme alle unità del Servizio Federale di Guardia di Frontiera della Russia e ad altre unità del Servizio Federale di Sicurezza, hanno sventato un nuovo tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico contro la popolazione civile di Shchebekino nella regione di Belgorod”

Lo rende noto il Ministero della Difesa russo. L’attacco è iniziato intorno alle 3:00 ora di Mosca, con un intenso bombardamento su strutture civili nella regione di Belgorod, da parte di gruppi di terroristi ucraini composto da circa due compagnie di fanteria motorizzata con a seguito carri armati, che hanno tentato di entrare in territorio russo vicino a Novaya Tavolzhanka e al checkpoint della strada internazionale di Shebekino.

I militari russi nella notte hanno respinto ben tre attacchi delle formazioni terroristiche ucraine. In azione sono entrati gli elicotteri russi del Distretto militare occidentale, che hanno effettuato undici attacchi al nemico, con il supporto delle forze missilistiche e di artiglieria che hanno effettuato 77 missioni di tiro, utilizzando anche due lanciafiamme pesanti.

Grazie alle operazioni attive delle truppe di confine del Distretto Militare Occidentale e del Servizio di Sicurezza Federale Russo, le unità terroristiche del regime di Kiev, sono state respinte senza essere entrate nel territorio russo ed hanno subito pesanti perdite: più di 50 terroristi ucraini sono stati “neutralizzati” nella zona di confine sul lato ucraino e quattro veicoli corazzati da combattimento, un veicolo Grad MLRS e un pick-up sono stati distrutti.

Nel video due militanti del “Corpo Volontario Russo” tentano di “sfondare” nella regione di Belgorod

“I nazisti hanno registrato un videomessaggio in cui affermano che starebbero già combattendo in territorio russo e che presto apparirà la periferia di Shebekino”.

Il quartier generale operativo dell’Oblast di Belgorod ha smentito le informazioni sulla presunta irruzione di truppe dell’AFU nella regione, finita con il respingimento dei terroristi. Molto probabilmente, il video è stato girato da qualche parte in Ucraina ed è stato diffuso per intimidire i civili. E’ anche probabile che, se questi sono i combattenti che hanno cercato di entrare nella regione di Belgorod, probabilmente non sono più vivi.