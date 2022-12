Muore soffocato da un boccone di prosciutto ingerito a cena: inutile la corsa in ospedale

Un uomo è morto soffocato da un boccone di cibo ingerito a cena. Rianimato in un primo momento, è deceduto dopo l’arrivo in ospedale



Il dramma è accaduto giovedì scorso a Dorno, in Lomellina, in provincia di Pavia. La vittima si chiamava Davide Padova, operaio di 55 anni, che viveva con l’anziano padre 90enne a Dorno in Lomellina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe morto a causa di un boccone di prosciutto finito nella trachea mentre cenava con il padre. Il 55enne non riusciva più a respirare e così il genitore in preda al panico, ha chiesto subito aiuto ai vicini che hanno chiamato i soccorsi.

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che in primo momento sono riusciti a rianimare l’operaio che poi è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove purtroppo il giorno dopo è deceduto nel reparto di rianimazione.