Nasce “morta” la conferenza di pace in Svizzera. Mosca e Pechino: “inutili le conferenze che ignorano la posizione russa”

Russia e Cina sono giunte alla conclusione che le conferenze internazionali sull’Ucraina che ignorano la posizione della Russia sono inefficienti

Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Ria Novosti. “Noi e i nostri amici cinesi affermiamo chiaramente la necessità di tenere conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti coinvolte” nella crisi ucraina, “soprattutto nel campo della sicurezza”, ha detto Lavrov in una conferenza stampa congiunta dopo l’incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

“In questo contesto, il mio collega cinese ed io abbiamo confermato la conclusione che non vi è alcuna prospettiva di eventi internazionali che non tengano conto della posizione della Russia, ma la ignorino completamente, che promuovano la formula di pace del cosiddetto” presidente ucraino Volodymyr “Zelensky, completamente vuota e basata sull’ultimatum, e che siano quindi completamente distaccati da qualsiasi realtà”, ha detto Lavrov, con il chiaro riferimento alla imminente conferenza chiesta da Kiev che avrà come sede la Svizzera, che ha invitato un centinanio di Paesi tra i quali la Cina che sicuramente non sarà presente, come pure altri.