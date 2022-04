Nella notte forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 sulla costa siracusana avvertita fino a Catania

Una forte scossa di terremoti di magnitudo 4.2 è stata registrata nella notte sulla costa siracusana



A darne notizia è l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa di terremoto registrata alle ore 3.34 nella zona di mare prospiciente la costa Siracusana, con ipocentro a 33 km di profondità è stata di magnitudo 4.2. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Il sisma di intensità non lieve, pare sia stato avvertito in buona parte della Sicilia orientale, fino anche a Catania, come dimostrano i tanti commenti sui social, ma fortunatamente non c’è stata nessuna chiamata ai vigili del fuoco.