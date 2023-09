Nord Corea, Kim Jong Un: “Esistenza stati sovrani a rischio, nostro arsenale nucleare contro USA, potenza nucleare pericolosa”

Secondo il leader nordcoreano le azioni degli Stati Uniti stanno portando ad una “seconda Guerra Fredda” e per questo serve “mantenere e rafforzare la solidarietà con i Paesi che si sono sollevati contro l’approccio egemonico di Usa e Occidente”

In quadro di pesante armamento nucleare della Nord Corea, il leader Kim Jong Un rivolgendosi all’Assemblea popolare suprema ha dichiarato che Pyongyang detiene armi nucleari “per scopi di autodifesa nel contesto di un confronto a lungo termine con gli Stati Uniti – considerati ‘il più grande proprietario mondiale di armi nucleari e la potenza militare più pericolosa’ – i suoi satelliti”.

Il leader nordcoreano ha inoltre affermato che le azioni degli Stati Uniti e dei suoi satelliti stanno portando ad una seconda guerra fredda che pone a rischio l’esistenza dei Paesi sovrani: “Le forze imperialiste reazionarie, ossessionate dal dominio e dalle fantasie espansionistiche, stanno aprendo la strada a livello globale per una seconda guerra fredda, e l’esistenza di Paesi sovrani è in grave pericolo“, riporta la Korea Central News Agency (KCNA).

Il leader nordcoreano ha inoltre sottolineato “la necessità di mantenere e rafforzare la solidarietà con i Paesi che si sono sollevati contro l’approccio egemonico degli Stati Uniti e dell’Occidente”. In una situazione in cui “i complotti militari degli Stati Uniti contro la Corea del Nord stanno raggiungendo il loro culmine”, è fondamentale agire come “una potenza nucleare responsabile” che lotta per la stabilità nella penisola coreana “basata sulla netta superiorità delle forze strategiche e delle forze di deterrenza”, ha concluso il leader nordcoreano.