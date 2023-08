Nuova circolare ministero Salute “Vaccinazione anti Covid 2023”: nessun obbligo  solo raccomandato per categorie a rischio

Il ministro alla Salute Orazio Schillaci ha firmato una circolare sulle vaccinazione anti Covid per la campagna gratuita per l’autunno che verrà svolta insieme a quella anti influenzale

Nella nuova circolare è indicato che da ottobre, tutte le persone a rischio potranno proteggersi contro il coronavirus gratuitamente ma non ci sarà nessun obbligo, nemmeno per medici, infermieri e operatori sanitari. “In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l’avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti COVID-19 con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici (formulazione aggiornata monovalente XBB 1.5), la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate/inizio autunno e di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre”. Si attende quindi il via delle autorità regolatorie.

La circolare del ministro alla Salute Orazio Schillaci sono elencate le categorie a rischio alle quali è “consigliata” la vaccinazione. La più grande è quella degli over 60, a seguire gli ospiti delle strutture per lungodegenti, donne in gravidanza o nel periodo di allattamento, operatori sanitari. Poi ci sono tutti coloro che hanno tra 6 mesi e 59 anni e sono considerati fragili perché colpiti da malattie croniche e patologie che vengono elencate nella circolare (cardiopatie, diabete, insufficienza renale, problemi neurologici importanti, cirrosi gravi e tante altre ancora).

L’indicazione è quella di fare una vaccinazione ogni 12 mesi. Chi ha avuto la malattia o ha fatto dosi di recente deve aspettare almeno 3 mesi prima della somministrazione.