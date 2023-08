Tragedia nella notte. Scontro auto scooter: muore un 38enne, stava tornado a casa dal lavoro. lascia moglie e due figli piccoli

Drammatico incidente nella notte di Ferragosto un addetto alla raccolta rifiuti che aveva appena finito il suo turno di lavoro perde la vita

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 in via Licata, nei pressi di una rotatoria, a Gela. La vittima è Luigi Russello, 38 anni, operaio del servizio di raccolta rifiuti della città, che lascia la moglie e due figli piccoli .

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva appena concluso il suo turno di lavoro, quando, per cause in corso di accertamento, la sua moto si è schiantata contro un’auto. Nell’impatto che è stato molto violento, il 38enne è stato sbalzato dalla sella ed ha fatto un volo di alcuni metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Illeso il conducente dell’automobile. La polizia municipale ha sequestrato i mezzi e ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica esatta del sinistro.