Il portavoce Dmitry Peskov: “anche altre agenzie di spionaggio statunitensi iniziano a reclutare attivamente personale per lavori di sabotaggio”

Ieri avevamo riportato la notizia del New York Times secondo cui la CIA degli Stati Uniti lavorava attivamente in Ucraina dal 2014 e ha persino creato una rete di basi lungo il confine con la Russia. Oggi sul caso interviene direttamente il Cremlino con il portavoce Dmitry Peskov secondo cui la Central Intelligence Agency americana ha in realtà iniziato a lavorare in Ucraina già prima del colpo di stato del 2014, addestrando personale a svolgere compiti di sabotaggio contro la Russia.

“Questo non è un segreto. La CIA e altre agenzie statunitensi competenti, hanno iniziato a lavorare attivamente in Ucraina anche prima del 2014; hanno iniziato a reclutare attivamente personale, addestrandolo per il sabotaggio contro il nostro paese”, ha detto Peskov in risposta a una domanda della TASS.“Il lavoro dei cosiddetti consiglieri americani, la maggior parte dei quali erano personale della CIA, è ben noto”, ha detto Peskov. “Hanno avuto un’importante merito nella costruzione dell’amministrazione presidenziale ucraina”.