Oggi anniversario Crimea russa. Putin: “Nostri soldati eroici per fermare genocidio Donbass”

Il Presidente russo Vladimir Putin allo stadio di Mosca davanti migliaia di persone in festa che sventolano bandiere russe. Molti cantanti hanno mostrato con fierezza la “Z” dei militari russi in Ucraina sul bavero delle giacche, sul palco anche i campioni olimpici russi colpiti dalle sanzioni sportive anti-russe



“Abbiamo risollevato la Crimea dal degrado e dall’abbandono, dalle condizioni pessime in cui versavano”, ma in Ucraina “sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare ora, e contro chi: attueremo tutti i nostri piani“.

E’ un Vladimir Putin forte del consenso del suo popolo quello che ha parlato oggi allo stadio Luzhniki di Mosca, durante le tradizionali celebrazioni in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea alla Federazione Russa.

“Sono gli abitanti della Crimea che hanno fatto la scelta giusta, – ha detto il Presidente russo – hanno messo un ostacolo al nazionalismo e al nazismo, che continua ad esserci nel Donbass, con operazioni punitive di quella popolazione. Sono stati vittime di attacchi aerei ed è questo che noi chiamiamo genocidio. Evitarlo è l’obiettivo della nostra operazione militare”



E’ quindi per scongiurare queste sofferenze alla popolazione civile che la Russia “ha lanciato questa operazione speciale, perché non c’è amore più grande che donare l’anima per gli amici“, ha detto Putin citando il Vangelo di San Giovanni. Per poi proseguire: “Queste parole provengono dalla Sacra Scrittura – il cristianesimo -, da ciò che è caro a coloro che professano questa religione. Ma tutto sta nel fatto che questo è un valore universale per tutti i popoli e per i rappresentanti di tutte le fedi in Russia”.

Quello di Putin suona anche come un appello all’unità del popolo russo che nella vasta federazione ingloba varie etnie e religioni, non ultima la Cecenia – islamica – di Kadyrov i cui soldati – che non sono mercenari, ma fanno parte dell’esercito russo – si stanno distinguendo nel conflitto armato in corso in Ucraina.

Nel video diffuso dalle stesse forze cecene dell’Esercito Russo: Soldati ceceni in Ucraina, tra scontri a fuoco e soccorso ai civili.

“Ed è quello che sta accadendo nel corso dell’operazione”, ha infatti sottolineato il Presidente russo che dice: “Assistiamo alle azioni eroiche dei nostri uomini. I nostri soldati stanno combattendo spalla a spalla, sostenendosi e proteggendosi a vicenda sul campo di battaglia come fratelli. Noi non vedevamo da tempo tanta unità“.

Una manifestazione per l’anniversario della Crimea alla Russia che ha riscosso grande successo anche quest’anno. Secondo il Dipartimento dell’Interno di Mosca, 203 mila persone avrebbero partecipato alla manifestazione: di queste più di 95.000 nello stadio e più di 100 mila nei suoi pressi. L’evento, trasmesso in diretta tv, ha visto conduttori e cantanti presentarsi sul palco con appuntata sulla giacca la “Z” usata dai militari russi in Ucraina. Non solo, sotto gli applausi e lo sventolio di bandiere sul palco anche gli atleti olimpici russi esclusi dalle competizioni nell’ambito delle sanzioni antirusse imposte dall’Occidente.