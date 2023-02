Oggi cortei contro la guerra a Palermo e Niscemi: gli italiani vogliono la pace e mandano un messaggio chiaro al governo

Due manifestazioni pacifiste in Sicilia oggi, una a Palermo con bambini e ragazzi con lo striscione: “La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno”, l’altra a Niscemi con lo slogan: “No alla Guerra e No agli aiuti militari a Kiev”

Una risposta chiara alla premier Giorga Meloni, che qualche giorno fa in visita a Bucha, in Ucraina ha detto: “L’Italia con voi fino alla fine”. Meloni, anche da quello che dicono tutti i sondaggi, può parlare a nome del suo governo e di una piccola fetta di italiana, la maggioranza la pensa diversamente e vuole la pace.

La dimostrazione che gran parte degli italiani sono contro la guerra in Ucraina e contro l’invio dei armi, sono le tante manifestazioni che in questi giorni si stanno organizzando nel nostro Paese. Oggi in Sicilia ce ne saranno due, una a Palermo e l’altra a Niscemi.

Nel Capoluogo oggi, sabato 25 ottobre, migliaia di ragazzi si incontreranno in piazza Politeama per partecipare alla marcia contro la guerra in Ucraina organizzato da “Europe for Peace”, di cui fanno parte decine di associazioni pacifiste e democratiche. Il corteo sfilerà per via Dante, i Cantieri Culturali della Zisa e piazza Pina Bausch. A tenere lo striscione di apertura del corteo di 4 metri con gli slogan “La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno” e “Fuori la guerra dalla storia”, saranno gli studenti. Nel mezzo del corteo i ragazzi dei licei sorreggeranno uno striscione arcobaleno di 12 metri, con la scritta “Pace”, utilizzato il primo maggio dello scorso anno a Portella della Ginestra. Sono oltre 35 gli istituti di ogni ordine e grado, elementari, medie e licei, anche dell’hinterland, che hanno aderito alla giornata di mobilitazione.

Mentre alle ore 16:00 a Largo Mascione, a Niscemi, ci sarà una manifestazione con lo stesso obiettivo organizzata dalla Delegazione di Siciliani Liberi con la presenza della già candidata alla Presidenza della Regione Siciliana, Eliana Esposito, del Segretario Distrettuale di Ragusa, Giovanni Cappello, e del membro della Direzione Nazionale, Giusy Nicolosi. Tutti insieme si uniranno al corteo organizzato dal movimento No Muos per ribadire il No alla Guerra e No agli aiuti militari a Kiev; Sì alle trattative per il raggiungimento della Pace.