Ok del Cdm sulla riforma costituzionale del premierato. Meloni: “Confido in un consenso ampio del Parlamento “

“ E’ la madre di tutte le riforme. Confido in un consenso ampio in Parlamento sulla misura altrimenti saranno gli italiani a decidere”

Queste le parole della Premier Giorgia Meloni intervenendo in conferenza stampa sulla riforma costituzionale che prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. “È una priorità. È fondamentale. – Ha aggiunto la presidente del Consiglio – Proprio perché siamo un governo stabile e forte abbiamo la possibilità di porci il problema anche sul dopo”. Giorgia Meloni visibilmente soddisfatta per il via libera del Consiglio dei ministri, ha definito il premierato “La madre di tutte le riforme”.

“Il testo è il frutto del confronto per andare incontro a un maggior consenso possibile perché noi non vogliamo imporre la riforma” ha aggiunto la leader di FdI, precisando: “Non tocchiamo i poteri del Capo dello Stato”, poi riferendosi all’esito ha chiarito: “Confido in un consenso ampio” in Parlamento “altrimenti saranno gli italiani” a decidere, facendo direttamente riferimento alla possibilità che si arrivi a un referendum. “Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare”, ha osservato.

Infine ha sottolineato: “Sono molto fiera del lavoro fatto. Mettiamo l’Italia davanti all’occasione storica di una rivoluzione che ci porta nella Terza Repubblica. Ma poi deve decidere il popolo se cogliere questa occasione o meno”, ha ribadito. “Quando i governi vanno a casa dopo un anno e mezzo c’è una debolezza. Io credo che sia una riforma fondamentale. È una priorità e proprio perché siamo stabili e forti abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e per lasciare a questa nazione qualcosa che possa risolvere i propri problemi strutturali”, ha concluso la premier.