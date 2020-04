Ospedale Sciacca, Covid-19. Franco Valenti: “Firenze non è Dio, dia spiegazioni serie. Cittadini hanno paura di andare in ospedale”

Intervento a tutto spiano dal Sindaco di Santa Margherita che chiede conto e ragione delle scelte: “Avete speso 4 milioni di euro, non esiste la risposta che non si poteva fare altrimenti. I cittadini mi dicono che preferiscono curarsi male a casa piuttosto che andare all’Ospedale di Sciacca. Firenze non è Dio, deve dare spiegazioni serie e Pullara ha perso una buona occasione per starsi zitto”

🔴 COVID-19OSPEDALE DI SCIACCAComunicazione del 16 aprile 2020 Gepostet von Franco Valenti am Donnerstag, 16. April 2020

Intervento di fuoco e fiamme quello di questo pomeriggio da parte del Sindaco di Santa Margherita Franco Valenti che facendo anche un excursus storico delle strutture Ospedaliere di riferimento della comunità che guida non si è di certo limitato nell’attaccare l’Asp e, pur non citandoli direttamente, tutti coloro hanno avuto responsabilità di scelta nella confusa situazione attuale dell’Ospedale saccense, riferimento anche per la popolazione dei Comuni delle terre sicane. Scelte di cui, ancora una volta, il sindaco lamenta di essere stato tenuto all’oscuro insieme ai suoi colleghi sindaci degli altri comuni.

Franco Valenti nel suo video-messaggio lancia un grido d’allarme preciso: “Quello che succede a Sciacca è scandaloso”, dice il Sindaco citando le parole del Ministro Speranza che come è stato ripreso più volte, ha dichiarato che i covid-hospital devono essere strutture esclusive, gli ospedali misti – come quello di Sciacca – per pazienti covid e non covid sono troppo pericolori.

Pericolo, che è percepito pienamente dalla popolazione, tanto che Valenti dice: “I cittadini sono preoccupati, sapete cosa ci dicono? Col cazzo che andiamo all’ospedale di Sciacca, preferiamo stare a casa, curarci male, ma stare a casa”.

Per il Sindaco di Santa Margherita di Belice: “Tutto questo non è accettabile. Le cliniche private ad Agrigento? Io da Santa Margherita dovrei farmi 100km per andare in una clinica privata? Io devo curarmi nell’ospedale di Sciacca, quello del mio comprensorio, che non può essere un covid-19″.

Infine il sindaco conclude con una citazione della Divina Commedia di Dante: “Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare: non è più accettabile nel 2020. Noi sindaci pretendiamo spiegazioni serie sul perché di scelte in controtendenza rispetto a quanto detto dal Ministro e fatto nelle altre province siciliane, non pugni sul tavolo e che non si sarebbe potuto fare altrimenti con 4 milioni di euro spesi. – evidente il riferimento al Commissario Firenze – Cerchiamo di evitare polemiche inutili e sterili, c’è da salvare l’Ospedale di Sciacca. E qualche onorevole regionale ha perso l’occasione di stare in silenzio”, ha ancora concluso il sindaco, riferendosi evidentemene all’On. Carmelo Pullara.