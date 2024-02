Palermo, 53enne va in clinica per fare degli esami, ma colto da malore si accascia  a terra e muore

Viene colto da un malore improvviso e nonostante i tempestivi soccorsi, per il 53enne non c’è stato nulla da fare

La tragedia è accaduta questa mattina nella casa di cura Orestano di via Pietro D’Asaro a Palermo. la vittima è P.I, 53 anni, che lavorava in un’agenzia di assicurazioni. L’uomo si era recato nella casa di cura per effettuare alcuni accertamenti diagnostici, ma poco dopo essere arrivato in clinica, è stato colto da un malore e si è improvvisamente accasciato e non ha più dato alcun segno di vita.

Dalla sala d’aspetto gli altri pazienti hanno subito lanciato l’allarme, ma nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e il medico legale che ha confermato il decesso per arresto cardiocircolatorio.