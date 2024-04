Palermo. Assemblea Nazionale Giornalisti di Turismo Fijet Italia Flai a Città del Mare di Terrasini

In Italia e all’estero con un lavoro di squadra siamo riusciti a mantenere il primo posto a livello internazionale,riconosciuto al Congresso Mondiale con la mia nomina a “consigliere-portavoce del presidente Tijani Haddad”



Lo ha detto Giacomo Glaviano. Domenica 07 aprile si è tenuta nell’ambito di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi -, l’assemblea generale dei soci FLAI – Free Lance Associazione Italiana -, convocata dal presidente Glaviano che nella sua relazione introduttiva ha fatto un excursus della intensa attività svolta nel corso del 2023 e quella programmata per il 2024.

Tra gli eventi più importanti ai quali hanno partecipato delegazioni e organizzati nel 2023 Glaviano ha ricordato la BIT di Milano, l’inaugurazione dell’anno accademico Università di Palermo con la presenza dei presidenti della Commissione Europea e della Repubblica,il Convegno dall’Insularità alla questione meridionale “il ponte sullo stretto” – Analisi e proposte del Lions Distretto 108 yb Sicilia nella Sala Gialla del Parlamento della Regione Sicilia, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, il Premio Karkinos al teatro Pirandello di Agrigento, il Premio Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita di Belice, la Giornata Mondiale del Turismo al San Paolo Palace di Palermo, il Forum sul Turismo Mediterraneo di Malta e la Cerimonia del Premio Kermesse di Villa Niscemi ricevuto “Per avere contribuito alla oromozione e diffusione della cultura turistica siciliana nell’ambito dell’area mediterranera”

Per quando riguarda il 1° trimestre 2024 sono stati citati gli eventi più importanti: la Borsa Internazionale dl Turismo di Milano 4 – 6 febbraio,il supporto alla Giornata di mobilitazione per la riapertura delle Terme di Sciacca e Acireale, l’Expocook sulla enogastronomia alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, il Convegno nazionale sulla destagionalizzazione del turismo alla Sala degli Specchi di Villa Niscemi a Palermo che ha avuto un grande riscontro e successo con la numerosa e qualificata presenza di personalità del mondo turistico.

I lavori sono proseguiti con la notizia sul Meeting Nazionale che si terrà in Sardegna dal 17-19 maggio 2024, grazie al collega Fausto Faggioli, responsabile Fijet Flai della Regione Emilia Romagna,per rafforzare il rapporto di collaborazione e la ulteriore crescita della federazione italiana. I luoghi da visitare sono Alghero, Thiesi, Ottana, Mamoiada.



La riunione è seguita con la trattazione degli strumenti finanziari e la lettura della relazione del commercialista e revisore dei conti Carmelo Maniglia, nonchè degli eventi attenzionati durante l’anno 2023.

Entrambi i bilanci consuntivo 2023 e preventivo 2024 sono stati approvati alla unanimità. In conclusione l’attività “è stata molto lodevole” perchè ha registrato tra l’altro, l’ingresso di nuovi soci che hanno confermato la conferma al primo posto della Federazione Italiana all’Internazionale.

Nella circostanza Giacomo Glaviano ha ringraziato i colleghi di Roma e Palermo per la disponibilità dei loro locali a sede di rappresentanza (a costo zero) perchè l’associazione italiana non sarebbe nelle condizioni di sostenere consistenti spese, tenuto conto che l’unica risorsa disponibile è la quota sociale annuale versata dai soci per la Press rilasciata dalla Federazione Mondiale.

Infine è stata data notizia che l’Accademia Fijet terrà in Slovacchia dal 16 al 22 giugno 2024 l’annuale evento mirato a potenziare gli aspiranti giornalisti con la passione per il turismo riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. A rappresentare l’Italia per favorire la collaborazione internazionale e le opportunità di networking saranno due giovani che non verseranno nessuna quota per il soggiorno e dovranno provvedere solo al pagamento del biglietto aereo del viaggio.

di Giusy Scaletta