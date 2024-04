Ucraina. Mosca mette in campo un misterioso tank tartaruga per sfuggire ai droni

Un carro armato che ha una corazza trapezoidale, una specie di tartaruga meccanica, per proteggersi dai droni e fare da apri pista ai normali tank

Sul fronte di Donetsk è stato filmato un tank russo completamente rivestito da una corazza trapezoidale, immediatamente ribattezzato “il tank tartaruga”. Un mezzo strano ricorda i veicoli dei film di Mad Max o le macchine d’assedio usate nel Medio Evo per assalire le porte dei castelli.

A guardarlo mentre avanza, sembra di vedere uno scatolone, ma a quanto pare sul campo è molto efficace per fermare la pioggia di piccoli droni lanciati dall’esercito ucraino sulle colonne di tank russi. Infatti il carro è stato filmato mentre è alla testa di una colonna di altri tre tank che attaccano contro le trincee nemiche nella pianura del Donetsk, con il compito di aprire un varco nei campi minati usando un grande aratro anteriore mentre viene bersagliato dagli ordigni teleguidati, che se fossero riusciti a fermarlo, tutta la formazione sarebbe stata obbligata a ritirarsi.

Come dimostra il video, lo strano mezzo è efficace, avanza tra le esplosioni, percorrendo diversi chilometri allo scoperto in un territorio senza alberi e nascondigli naturali uscendone indenne. Due droni da ricognizione ucraini lo seguono e ne segnalano i movimenti ai difensori, senza però riuscire a fermarlo. Dopo averne testato le capacità in battaglia, i russi hanno mostrato alcune immagini ravvicinate del “turtle tank” girate in un capannone.