Ucraina. In 5 ore i russi lanciano 40 missili e 40 droni: infrastrutture distrutte in molte regioni e diversi morti

Le truppe russe nella notte tra mercoledì e giovedì hanno colpito quasi tutte le regioni dell’Ucraina con 80 tra missili balistici e droni distruggendo diverse infrastrutture energetiche

“Più di 40 missili e circa 40 droni (sono stati lanciati dai russi). Siamo riusciti ad abbattere alcuni missili e droni. Purtroppo, solo una parte. I terroristi russi hanno nuovamente preso di mira strutture critiche. C’è stato un altro vile attacco missilistico su Kharkiv e sulla regione. Sono state prese di mira anche altre regioni: Kiev, Zaporizhzhia, Odessa e Leopoli”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Tutti i nostri partner, si rendono conto di quanto sia cruciale per l’Ucraina la necessità di una difesa aerea”, ha aggiunto, “abbiamo bisogno di difesa aerea non di lunghe discussioni”.

Il massiccio attacco russo è stato lanciato in tutta l’Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì, sulle infrastrutture critiche in varie regioni. Lo riferisce il Kiev Independent, precisando che sono stati segnalati danni soprattutto nelle regioni di Kharkiv e Kiev. L’aeronautica militare ha emesso un allarme aereo in tutto il paese annunciando che la Russia ha lanciato droni, missili da crociera dai bombardieri Tu-95 e missili ipersonici Kinzhal. Numerosi droni hanno attaccato l’oblast di Kiev durante la notte, causando anche un incendio in un'”infrastruttura critica”; i servizi di emergenza sono al lavoro – ha detto il governatore Ruslan Kravchenko – e non sono state segnalate vittime. Attacchi russi anche nelle regioni occidentali dell’Ucraina, a partire dalla regione di Leopoli dove è stata segnalata la presenza di un missile russo nello spazio aereo. Esplosioni sono state udite nell’oblast di Ivano-Frankivsk. A Kharkiv sono rimaste uccise una ragazza di 14 anni e due donne di 43 e 59 anni. Lo riferiscono i governatori delle due regioni citati da Unian.

A Odessa i vasti e ripetuti attacchi russi durante la notte e al mattino con missili balistici e droni hanno provocato la morte di quattro civili, tra cui una bambina di 10 anni.Il capo dell’amministrazione militare di Odessa Oleg Kiper ha dichiarato che quattro persone sono in gravi condizioni, altre cinque sono in condizioni moderate e altri hanno ferite leggere.

Le autorità ucraine citate dai media nazionali hanno dichiarato che l‘allarme è durato oltre cinque ore e il ministero dell’Energia ha reso noto che sono stati colpiti impianti di produzione di energia elettrica nelle regioni di Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli e Kiev. La società per l’energia elettrica Dtek ha riferito che sono state colpite due centrali elettriche. “Mosca ha lanciato almeno 10 attacchi contro infrastrutture essenziali”, hanno dichiarato le autorità, “a Kharkiv 200mila utenti sono senza luce”.