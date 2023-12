Palermo. Bambina di 7 anni colpita da febbre alta: inutile la corsa disperata in ospedale. Disposti esami diagnostici

Una bambina di 7 anni che non aveva nessuna patologia, è morta improvvisamente dopo avere accusato una febbre alta: inutile la corsa in ospedale

Aurora Filiberto, una bambina di 7 anni, ieri è morta improvvisamente dopo essere stata colpita da una febbre alta. Secondo quanto raccontato dai familiari, il giorno precedente la temperatura corporea della bambina era salita parecchio. Inizialmente sembrava una normale febbre, una brutta influenza stagionale, ma che nonostante i farmaci non scendeva. Poi le condizioni sono peggiorate, e i familiari, intorno alle 13, hanno deciso di portarla urgentemente con l’auto da Casteldaccia all’ospedale Buccheri La Ferla, di via Messina Marine a Palermo, dove però la piccola sarebbe arrivata già morta, nonostante i tentativi dei medici del pronto soccorso di rianimarla.

Stando a quanto accertato sino ad ora e come confermato dai genitori, la piccola non aveva patologie note. I genitori, su richiesta della direzione ospedaliera del Buccheri La Ferla, hanno acconsentito all’esecuzione del riscontro diagnostico che permetterà di fare luce sulle cause del decesso.