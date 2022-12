Palermo. Nell’incendio in un’appartamento muore una donna di 52 anni: inutile l’arrivo dei vigili del fuoco

Una tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, nell’incendio di un’appartamento una donna di 52 anni è deceduta



È accaduto intorno alle 23 di ieri, nella borgata marinara di Sferracavallo a Palermo. La vittima è Caterina Giammanco di 52 anni, morta nel proprio appartamento a causa di un incendio divampato improvvisamente. Ad accorgersi dell’incendio sono stati i vicini che hanno visto il fumo nero che fuoriusciva in modo copioso e ad hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco, ma per la donna viveva al piano terra della palazzina, purtroppo non c’era purtroppo più nulla da fare. Per ragioni di sicurezza lo stabile è stato fatto evacuare.

I rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto e stabilire quale sia la causa che ha scatenato l’incendio sono stati eseguiti dali agenti della polizia. La prima ipotesi è quella di un corto circuito.