Palermo. Nigeriano clandestino distrugge auto e vetrine con una mazza chiodata poi si scaglia contro i poliziotti

Momenti di alta tensione nel capoluogo siciliano: un clandestino ha distrutto auto e vetrine e poi si è scagliato con i poliziotti che tentavano di fermarlo

È accaduto ieri sera nella centralissima via Lincoln a Palermo. Un nigeriano di 34 anni senza permesso di soggiorno, quindi clandestino, per motivi ancora ignoti, è andato in escandescenze e con una mazza chiodata in mano, ha iniziato a distruggere le auto parcheggiate, le vetrine dei negozi e quant’altro gli veniva a tiro.

Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia per fermare la furia distruttrice dell’immigrato che però, per nulla intimorito dalle divise, si è scagliato anche contro di loro. Alla fine con grande difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccare il 34enne ed a portarlo nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso indagini da parte della polizia per quantificare i danni provocati.

Sull’increscioso episodio è intervenuto l’ex consigliere comunale Igor Gelarda nonché dirigente del Sindacato autonomo di polizia (Consap) dando più dettagli sull’accaduto: “L’uomo, che è senza permesso di soggiorno, ha divelto un palo di segnaletica stradale e ha cercato di colpire anche delle persone, compresi dei bambini”.