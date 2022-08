Sciacca. Gruppo Messina e Onda al Sindaco: “occorre intervento di potatura alberi e sterpaglie in zona Perriera”

Il Gruppo Consiliare MESSINA Sindaco e ONDA presentano un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco Fabio Termine avente per oggetto: “Interventi di potatura di alberi in zona Perriera e rimozione delle situazioni di pericolo derivanti da alberi e/o rami ammalorati, secchi, suscettibili di caduta per eventi atmosferici”

“Constatata la presenza di molte piante di alto fusto in contrada Perriera – scrive Raimondo Brucculeri in rappresentante dei due gruppi – e precisamente nelle Vie A.Segni – Via Delle Azalee e traverse delle stesse, le quali da molti anni non sono stati fatti interventi di potature, ciò ha determinato un ampliarsi eccessiva di ramificazione e di vegetazione, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada, e del corretto utilizzo dei marciapiedi e della pubblica illuminazione;

– constatato che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche causa il restringimenti della carreggiata, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento, che potrebbero interessare il nostro Comune oltre a situazioni meteorologiche eccezionali ed inaspettate;

– considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esserci responsabilità civili e penali per il Comune se gli alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché sui marciapiedi;

– considerato che ad. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 stabilisce nel caso la stessa fattispecie fosse determinata da privati, il comune dovrebbe applicare a se stessa una sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00.

tristo l’articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Interroga il Sindaco per sapere, se intende, procedere con la massima urgenza all’adozione di Ordinanza al fine d’intervenire alla rimozione allo stato di pericolo sopra esposto.