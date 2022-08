Scontro auto – moto sulla SS115: muore una 34enne e 3 i feriti, uno trasportato in elisoccorso a Palermo

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, nello scontro tra un’auto e una moto, una donna è deceduta e tre persone sono rimaste ferite, uno in modo grave

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 115, in contrada Piana, nei pressi di Sciacca. Secondo una prima ricostruzione, due mezzi, una Suzuki Swift con due persone a bordo e una moto di grossa cilindrata su cui viaggiavano un uomo ed una donna, per cause in corso di accertamento si sono scontrati.

Nel violento impatto i due passeggeri della moto sono rimasti gravemente feriti e per l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata e dopo averlo prelevato l’ha trasportato a Palermo. Le sue condizioni sono gravi. La donna è stata trasportato in ambulanza presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove poco dopo l’arrivo è deceduta. Gli occupanti dell’auto sono rimaste feriti ma in modo lieve.

Sul luogo dell’incidente oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia che si è occupata dei rilievi per stabilire la dinamica e veicolare il traffico che è stato deviato sulle bretelle laterali.