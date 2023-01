Palermo. Operaio precipita dalla finestra al terzo piano di un ufficio: muore sul colpo

Tragedia nella primissima mattinata di oggi: un operaio è precipitato dal terzo piano di un palazzo ed è morto

Quello che al momento appare un incidente sul lavoro, è accaduto intorno alle 7 di oggi 12 gennaio, in via Ruggero Settimo, angolo via Mariano Stabile. a Palermo. Secondo quanto la momento ricostruito, un uomo di 58 anni, sposato con due figli, mentre era al lavoro, per cause ancora in corso d’accertamento, è precipitato dal terzo di una stabile sede di Unicredit, impattando violentemente al suolo: sarebbe morto sul colpo. La vittima lavorava per una ditta che ha in appalto da Unicredit da almeno 25 anni la manutenzione di tutta la parte elettrica, compreso pc e condizionatori.

Sul posto sono giunte due ambulanze e due auto della polizia, con gli agenti della scientifica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se si sia trattato di un incidente sul lavoro, di un malore o altro.