Palermo. Perde il controllo dello scooter e si schianta sull’asfalto: muore un 22enne

Ancora sangue sulle strade siciliane: Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri

È accaduto poco prima delle 22 in via Cruillas a Palermo. La vittima è Leopoldo Lucchese, gommista di 22 anni. Il giovane era a bordo di uno scooter, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del suo scooter andando a schiantarsi sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 22enne all’ospedale Villa Sofia, ma il ragazzo nel tragitto è deceduto prima di arrivare al pronto soccorso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.